Андрей Назаров: «Минское «Динамо»? Давайте без комментариев. Сижу, смотрю чемпионат мира, любуюсь хоккеем»

Источник материала: Tribuna.com

Российский специалист Андрей Назаров прокомментировал «Прессболу» информацию о том, что он может возглавить минское .

«Минское «Динамо»? Давайте без комментариев. Сижу, смотрю чемпионат мира, любуюсь хоккеем. Если честно, хотелось бы воспользоваться случаем и поздравить сборную Беларуси с выходом в элиту. Спасибо, до свидания!» – сказал Назаров.