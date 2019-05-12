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Андрей Назаров: «Минское «Динамо»? Давайте без комментариев. Сижу, смотрю чемпионат мира, любуюсь хоккеем»
13.05.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский специалист Андрей Назаров прокомментировал
«Минское «Динамо»? Давайте без комментариев. Сижу, смотрю чемпионат мира, любуюсь хоккеем. Если честно, хотелось бы воспользоваться случаем и поздравить сборную Беларуси с выходом в элиту. Спасибо, до свидания!» – сказал Назаров.
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Андрей Назаров: «Минское «Динамо»? Давайте без комментариев. Сижу, смотрю чемпионат мира, любуюсь хоккеем»
Российский специалист Андрей Назаров прокомментировал «Прессболу» информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».
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