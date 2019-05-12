Турнир памяти Халипского отменен из-за занятости спортивных арен и отелей в связи с проведением Европейских игр-2019

Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Прессбола» Александр Добриян рассказал об отмене турнира памяти Семена Халипского.

«Плохая новость: отменен традиционный турнир памяти Семена Халипского. А ведь он изначально рассматривался в качестве едва ли не основного подготовительного этапа перед чемпионатом Европы, как, собственно, и было в прошлые времена.

По версии федерации, это произошло «из-за занятости спортивных арен и отелей в связи с проведением в Минске Европейских игр-2019».

Но без спаррингов наши баскетболистки, конечно же, не останутся. Игровая программа выглядит так: 6 и 8 июня в Риге они померятся силами с командами Латвии и Турции, 15-го в Брони сыграют с итальянками и, наконец, 22-го в Секешфехерваре – с венгерками. Четыре встречи — скромно для качественной подготовки», – сказал Добриян.