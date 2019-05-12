ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NY Times: следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в ЛЧ минимум на сезон

13.05.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений. 

Ранее УЕФА сообщал о начале расследования в отношении клуба. 

По информации New York Times, на этой неделе следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами может запросить для «Ман Сити» бан в Лиге чемпионов. Ожидается, что глава следственной группы и бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм будет добиваться дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.

«Ман Сити» обвиняется в том, что клуб предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела в 2014 году, связанного с финансовым фэйр-плей, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений. УЕФА уже наказывал англичан за нарушения финансовых ограничений. Тогда клуб оштрафовали на 49 миллионов фунтов, сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

Сообщается, что в рамках текущего расследования независимая группа экспертов во главе с Летермом провела встречу с представителями «Манчестер Сити» в апреле в Швейцарии, но не получила убедительных объяснений со стороны клуба.

Остается неясным, будет ли введен запрет уже в следующем сезоне или в сезоне-2020/21.  

«Манчестер Сити» всячески отвергает обвинения в свой адрес.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Елена Омелюсик: «Европейские игры-2019 будут даже получше некоторых Олимпиад в плане организации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика