NY Times: следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в ЛЧ минимум на сезон

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений.

Ранее УЕФА сообщал о начале расследования в отношении клуба.

По информации New York Times, на этой неделе следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами может запросить для «Ман Сити» бан в Лиге чемпионов. Ожидается, что глава следственной группы и бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм будет добиваться дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.

«Ман Сити» обвиняется в том, что клуб предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела в 2014 году, связанного с финансовым фэйр-плей, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений. УЕФА уже наказывал англичан за нарушения финансовых ограничений. Тогда клуб оштрафовали на 49 миллионов фунтов, сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

Сообщается, что в рамках текущего расследования независимая группа экспертов во главе с Летермом провела встречу с представителями «Манчестер Сити» в апреле в Швейцарии, но не получила убедительных объяснений со стороны клуба.

Остается неясным, будет ли введен запрет уже в следующем сезоне или в сезоне-2020/21.

«Манчестер Сити» всячески отвергает обвинения в свой адрес.