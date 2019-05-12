Елена Омелюсик: «Европейские игры-2019 будут даже получше некоторых Олимпиад в плане организации»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка мира по велоспорту Елена Омелюсик в «Неделе спорта» на СТВ поделилась ожиданиями от Европейских игр-2019.

– Говорят, что II Европейские игры в Минске станут особенными. Вы так считаете?

– Да, я согласна, что игры станут особенными. Я считаю, что это будут игры на таком уровне, на котором еще никто никогда не проводил. Это будет даже получше некоторых Олимпиад в плане организации. Я сегодня проехала и посмотрела, как организовано «Гран-при Минска» – это что-то невероятное! Международные гонки самых высоких категорий не настолько организованы, как организовали наши белорусы. Я очень горжусь этим!

– Если говорить о вашем выступлении в этом сезоне, выделяется ваш результат на однодневной гонке Льеж – Бостон – Льеж, где вы стали 8-й. Как вообще оцените свою форму в этом сезоне? Кому как ни вам понимать свое состояние, самочувствие.

– С формой все в порядке, форму я набираю. Эта гонка Льеж – Бостон – Льеж – самая последняя классика весенняя и одна из самых престижных гонок. И я очень рада, что смогла заехать в 10-ку лучших, форма возвращается.

Предыдущие два сезона у меня немного не сложилось, были травмы, перелом таза, затем перелом плеча и операции, пришлось много времени потратить на восстановление. Но зиму хорошо отработала, весну тоже и теперь рада своей форме, рада что возвращаюсь, и буду надеяться, что буду прогрессировать и буду в лучшей форме к минским играм, – сказала Омелюсик.