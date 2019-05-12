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Кривец вернется в строй через 1-2 месяца
13.05.2019 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского
Об этом сообщил журналист Николай Ходасевич в программе
В прошлом сезоне Кривец провел за брестчан 11 матчей в чемпионате, забил один мяч и оформил три ассиста. Подробную статистику футболиста можно посмотреть
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кривец вернется в строй через 1-2 месяца.
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