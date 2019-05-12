Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского Сергей Кривец вернется в строй через 1-2 месяца.

Об этом сообщил журналист Николай Ходасевич в программе MatchDay. 32-летний игрок продолжает восстанавливаться после травмы в индивидуальном режиме.

В прошлом сезоне Кривец провел за брестчан 11 матчей в чемпионате, забил один мяч и оформил три ассиста. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь .