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Кривец вернется в строй через 1-2 месяца

13.05.2019 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кривец вернется в строй через 1-2 месяца.

Об этом сообщил журналист Николай Ходасевич в программе MatchDay. 32-летний игрок продолжает восстанавливаться после травмы в индивидуальном режиме.

В прошлом сезоне Кривец провел за брестчан 11 матчей в чемпионате, забил один мяч и оформил три ассиста. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кривец вернется в строй через 1-2 месяца.
 
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