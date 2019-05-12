Юрий Максимов: «Такого специалиста, как Ташуев, для меня не существует»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Юрий Максимов в журнале «Большой футбол» поделился мнением о главном тренере «Шахтера» Сергее Ташуеве.

– Вы – тренер эмоциональный, но абсолютно командный. Как подтверждение – эпизод в матче ЦСКА – «Динамо»-2, когда бросились через все поле защищать игрока своей команды от почти двухметрового вратаря динамовцев Рыбки. Такие моменты в тренерской работе случаются?

– У нас в команде тогда были молодые ребята, просто не смог себя сдержать. После этого момента понял, что нужно быть более спокойным, ведь Тренер обязан оставаться примером для игроков. Больше подобных инцидентов в моей карьере не было.

У меня всегда складывались хорошие отношения с коллегами, мы уважали друг друга. Но, конечно же, есть люди, с которыми не поздороваюсь. Например, я уже работе «Мордовии», а Ташуев, заменивший меня на посту главного тренера донецкого , спустя два месяца после назначения сказал, что я развалил донецкую команду, что из-за меня коллектив находится в плачевном состоянии. Говорил, что у футболистов был лишний вес и прочие несправедливые вещи. Как я мог повлиять на это, если уже работал новый тренер долгое время? Такого специалиста, как Ташуев, для меня не существует.

Общаюсь только с теми тренерами, которые играли в футбол. О чем можно говорить со специалистами, которые видели игру только по телевизору? Они не находились в шкуре игрока. Для меня это самое главное, – сказал Максимов.