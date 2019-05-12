ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Максимов: «Такого специалиста, как Ташуев, для меня не существует»

13.05.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Юрий Максимов в журнале «Большой футбол» поделился мнением о главном тренере «Шахтера» Сергее Ташуеве.

– Вы – тренер эмоциональный, но абсолютно командный. Как подтверждение – эпизод в матче ЦСКА – «Динамо»-2, когда бросились через все поле защищать игрока своей команды от почти двухметрового вратаря динамовцев Рыбки. Такие моменты в тренерской работе случаются?

– У нас в команде тогда были молодые ребята, просто не смог себя сдержать. После этого момента понял, что нужно быть более спокойным, ведь Тренер обязан оставаться примером для игроков. Больше подобных инцидентов в моей карьере не было.

У меня всегда складывались хорошие отношения с коллегами, мы уважали друг друга. Но, конечно же, есть люди, с которыми не поздороваюсь. Например, я уже работе «Мордовии», а Ташуев, заменивший меня на посту главного тренера донецкого «Металлурга», спустя два месяца после назначения сказал, что я развалил донецкую команду, что из-за меня коллектив находится в плачевном состоянии. Говорил, что у футболистов был лишний вес и прочие несправедливые вещи. Как я мог повлиять на это, если уже работал новый тренер долгое время? Такого специалиста, как Ташуев, для меня не существует.

Общаюсь только с теми тренерами, которые играли в футбол. О чем можно говорить со специалистами, которые видели игру только по телевизору? Они не находились в шкуре игрока. Для меня это самое главное, – сказал Максимов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский специалист Юрий Максимов в журнале «Большой футбол» поделился мнением о главном тренере «Шахтера» Сергее Ташуеве.
 
Новости дня
Новости спорта
 
NY Times: следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в ЛЧ минимум на сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика