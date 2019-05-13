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Эдуард Занковец: «Оценивая работу штаба Сидоренко, нужно прежде всего брать во внимание то, смогла ли команда достичь главной цели»

14.05.2019 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Эдуард Занковец поделился мнением о том, нужно ли продлевать контракт с главным тренером сборной Беларуси Андреем Сидоренко.

— Для перспектив Андрея Сидоренко и его штаба продолжить работу в национальной команде матч против корейцев имел определяющее значение?

— Допускаю такую мысль, но здесь вопрос еще в том, есть ли у сторон взаимное желание пролонгировать соглашение. Вообще, перед заключительными турами на турнире вырисовалась следующая ситуация: очный поединок между белорусами и корейцами должен был дать ответ на вопрос, кто сильнее и кто поднимется в высшую когорту сборных. Вышло же так, что ранее Литва переиграла азиатов, потому эта игра уже не имела турнирного значения. Хоккеисты Южной Кореи могут винить в этом только себя. Считаю, что результат заключительной встречи белорусов в Нурсултане не должен влиять на принятие каких-либо решений относительно дальнейшего сотрудничества с тренерами «националки».

Оценивая работу штаба специалистов во главе с Сидоренко, нужно прежде всего брать во внимание то, смогла ли команда достичь главной цели, – сказал Занковец.

Напомним, сегодня состоится заседание исполкома НОК, на котором, возможно, решится останется ли Сидоренко на посту главного тренера сбьорной.

 
 
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Белорусский специалист Эдуард Занковец поделился мнением о том, нужно ли продлевать контракт с главным тренером сборной Беларуси Андреем Сидоренко.
 
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