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Евгений Соломонов: «То, что мне предлагал «Гомель», – это совсем не те деньги, которые я ожидал. Скажем так, это несправедливо по отношению ко мне»
14.05.2019 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-нападающий «Гомеля» Евгений Соломонов рассказал о задолженностях клуба перед игроками.
– Если честно, расстроен, что ухожу из «Гомеля». Все-таки родной клуб и город. Но каких-то условий мне не предложили. Обидно за «Гомель», что сейчас здесь происходит такая ситуация и распадается такая команда.
– Вам предлагали новый контракт?
– То, что мне предлагали, – это совсем не те деньги, которые я ожидал. Скажем так, это несправедливо по отношению ко мне. Даже не стал вести дальнейшие переговоры.
– А что с другими хоккеистами?
– Думаю, там такая же ситуация и всем предлагали практически идентичные деньги. Я так понимаю, клуб хочет уйти на какой-то минимум. Мне сложно представить, какую задачу они перед собой ставят при таких условиях.
– На протяжении сезона вокруг «Гомеля» ходило много слухов о задержке зарплат. Такое было? Усович говорил, что все стабильно.
– Задержки по зарплатам действительно были. Платилась министерская ставка, однако помимо нее есть выплаты по контракту и премии за победы, которые не выплатили по сей день. Но их обещали выплатить.
– Сколько времени вы сидели без денег?
– В целом платили минставку. Задержка была по другим выплатам – премиям за победу и надбавкам к министерской ставке. Эти деньги и задерживали.
– Вы cказали, что клуб еще не погасил все задолженности перед вами. Когда обещают выплатить?
– Обещали максимум до 25 июня. Это задолженности по премиям за выигранные матчи в чемпионате. Также обещали погасить оставшиеся долги по зарплате.
– Это большие деньги?
– То, что нам должны? Да, я считаю, это большие деньги, – сказал Соломонов.
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Евгений Соломонов: «То, что мне предлагал «Гомель», – это совсем не те деньги, которые я ожидал. Скажем так, это несправедливо по отношению ко мне»
Экс-нападающий «Гомеля» Евгений Соломонов рассказал о задолженностях клуба перед игроками.
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