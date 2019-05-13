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Евгений Соломонов: «То, что мне предлагал «Гомель», – это совсем не те деньги, которые я ожидал. Скажем так, это несправедливо по отношению ко мне»

14.05.2019 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий «Гомеля» Евгений Соломонов рассказал о задолженностях клуба перед игроками.

– Если честно, расстроен, что ухожу из «Гомеля». Все-таки родной клуб и город. Но каких-то условий мне не предложили. Обидно за «Гомель», что сейчас здесь происходит такая ситуация и распадается такая команда.

– Вам предлагали новый контракт?

– То, что мне предлагали, – это совсем не те деньги, которые я ожидал. Скажем так, это несправедливо по отношению ко мне. Даже не стал вести дальнейшие переговоры.

– А что с другими хоккеистами?

– Думаю, там такая же ситуация и всем предлагали практически идентичные деньги. Я так понимаю, клуб хочет уйти на какой-то минимум. Мне сложно представить, какую задачу они перед собой ставят при таких условиях.

– На протяжении сезона вокруг «Гомеля» ходило много слухов о задержке зарплат. Такое было? Усович говорил, что все стабильно.

– Задержки по зарплатам действительно были. Платилась министерская ставка, однако помимо нее есть выплаты по контракту и премии за победы, которые не выплатили по сей день. Но их обещали выплатить.

– Сколько времени вы сидели без денег?

– В целом платили минставку. Задержка была по другим выплатам – премиям за победу и надбавкам к министерской ставке. Эти деньги и задерживали.

– Вы cказали, что клуб еще не погасил все задолженности перед вами. Когда обещают выплатить?

– Обещали максимум до 25 июня. Это задолженности по премиям за выигранные матчи в чемпионате. Также обещали погасить оставшиеся долги по зарплате.

– Это большие деньги?

– То, что нам должны? Да, я считаю, это большие деньги, – сказал Соломонов.

«Обидно, что распадается такая команда». Один из лидеров «Гомеля» – о долгах и прочих казусах

 
Теги: Гомель
 
 
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