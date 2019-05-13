«Трайпл» Чижа оказался в черном списке налоговой инспекции как должник по платежам в бюджет

Источник материала: Tribuna.com

По итогам первого квартала 2019 года компания «Трайпл», контролируемая бизнесменом Юрием Чижом, оказалась в черном списке минской налоговой инспекции как должник по платежам в бюджет.

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси, ООО «Трайпл» фигурирует в списке плательщиков, имеющих задолженность по налогам (сборам), пеням и пошлинам по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Напомним, «Трайпл» – один из основных спонсоров минского «Динамо».

На протяжении последних трех лет «Трайпл» работает с убытками. Согласно его годовой отчетности, в 2018 году чистый убыток компании составил 5065 тыс. рублей, в 2017 году он был 9321 тыс. рублей, а в 2016 году — 38 832 тыс. рублей. Хотя, например, в 2014 году чистая прибыль одного из крупнейших инвесторов в белорусскую недвижимость составляла свыше 55 млн долларов.

Проблемы у компании начались в 2015 году, который она закончила с небольшой, но прибылью. Именно в этом году был задержан один из ее основателей и совладельцев Владимир Япринцев. Его доля в «Трайпле» перешла в руки двух московских бизнесменов Иосифа Аксентьева и Михаила Мамиашвили. Владимир Япринцев был признан виновным и получил штраф летом 2016 года, а срок получили его сын Казбек Япринцев и его партнер.

В 2016 году под следствием оказался собственник «Трайпла» Юрий Чиж. Вышел на свободу и был помилован президентом после того, как компенсировал ущерб государству.

С 2018 года Владимир Япринцев пытается в судебном порядке вернуть свои активы, которые были переданы или проданы без его ведома бывшим партнером. В частности, Владимир Япринцев обратился в суд с иском о признании недействительной сделки по переходу части своего пакета в компании Трайпл (16,5%) к московскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву. Судебное заседание по этому делу намечено на лето 2019 года.