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⚡️Андриевский возглавил минское «Динамо»
14.05.2019 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Андриевский возглавил минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
С белорусским специалистом достигнута договоренность о заключении контракта.
Свою тренерскую работу Андриевский начинал в «Динамо»: в сезоне-2006/07 ассистировал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого трудился в «молодежке» и «Гомеле» (привел к серебру экстралиги). В первый год существования КХЛ принял «зубров» по ходу «регулярки», сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем он на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под началом Андриевского динамовцы завоевали Кубок Шпенглера-2009.
В 2014-м специалист вновь возглавил «Гомель», взял с командой бронзу ОЧБ и вернулся в КХЛ уже в статусе рулевого «Адмирала». Дважды выводил «моряков» в плей-офф с 6-го места Восточной конференции. По ходу нынешнего сезона Александр Леонидович принял «Сибирь», которая к тому моменту провалила старт чемпионата. Пусть и не сразу, но белорусу удалось исправить ситуацию. В дальнейшем команда набрала почти пятьдесят процентов очков и до последнего боролась за попадание в плей-офф.
В ближайшее время совместно с руководством Александр Андриевский сформирует свой тренерский штаб.
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Александр Андриевский возглавил минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
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