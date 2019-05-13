⚡️Андриевский возглавил минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Александр Андриевский возглавил минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

С белорусским специалистом достигнута договоренность о заключении контракта.

Свою тренерскую работу Андриевский начинал в «Динамо»: в сезоне-2006/07 ассистировал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого трудился в «молодежке» и «Гомеле» (привел к серебру экстралиги). В первый год существования КХЛ принял «зубров» по ходу «регулярки», сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем он на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под началом Андриевского динамовцы завоевали Кубок Шпенглера-2009.

В 2014-м специалист вновь возглавил «Гомель», взял с командой бронзу ОЧБ и вернулся в КХЛ уже в статусе рулевого «Адмирала». Дважды выводил «моряков» в плей-офф с 6-го места Восточной конференции. По ходу нынешнего сезона Александр Леонидович принял «Сибирь», которая к тому моменту провалила старт чемпионата. Пусть и не сразу, но белорусу удалось исправить ситуацию. В дальнейшем команда набрала почти пятьдесят процентов очков и до последнего боролась за попадание в плей-офф.

В ближайшее время совместно с руководством Александр Андриевский сформирует свой тренерский штаб.