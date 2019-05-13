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Савилов об Андриевском: «Результаты с командами-андердогами, к которым мы, к сожалению, пока относимся, заставили сделать выбор в пользу этого специалиста»
14.05.2019 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал
«Руководствовались гражданством. Причем, наверное, не по месту рождения, а именно по паспорту. В принципе, рассматривались многие кандидатуры, но свободных с опытом работы в КХЛ и результатами [мало].
Его опыт и результаты с командами-андердогами, к которым мы, к сожалению, пока относимся, заставили сделать выбор в пользу этого специалиста», – сказал Савилов.
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Савилов об Андриевском: «Результаты с командами-андердогами, к которым мы, к сожалению, пока относимся, заставили сделать выбор в пользу этого специалиста»
Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал назначения Александра Андриевского на пост главного тренера минского «Динамо».
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