Савилов об Андриевском: «Результаты с командами-андердогами, к которым мы, к сожалению, пока относимся, заставили сделать выбор в пользу этого специалиста»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал назначение Александра Андриевского на пост главного тренера минского «Динамо».

«Руководствовались гражданством. Причем, наверное, не по месту рождения, а именно по паспорту. В принципе, рассматривались многие кандидатуры, но свободных с опытом работы в КХЛ и результатами [мало].

Его опыт и результаты с командами-андердогами, к которым мы, к сожалению, пока относимся, заставили сделать выбор в пользу этого специалиста», – сказал Савилов.

Дмитрий Басков: «Многие представители белорусской тренерской школы смогли заявить о себе, поэтому в выборе наставника мы ориентировались на отечественных специалистов»