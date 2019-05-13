Дмитрий Басков: «Многие представители белорусской тренерской школы смогли заявить о себе, поэтому в выборе наставника мы ориентировались на отечественных специалистов»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Александра Андриевского на пост главного тренера клуба.

– В последнее время многие представители белорусской тренерской школы смогли заявить о себе не только внутри страны, но и за ее пределами, поэтому в выборе наставника мы ориентировались на отечественных специалистов. В нашем списке кандидатов значилось около десяти человек.

Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. Он дважды выводил в плей-офф «Адмирал», а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру «Сибири», которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмерку.

К тому же Андриевский как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф, – сказал Басков.