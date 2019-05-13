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Де Росси покидает «Рому». Он выступал за клуб с 2002 года
14.05.2019 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан «Ромы» Даниэле де Росси покидает римский клуб.
35-летний футболист завершит выступления за «Рому» по окончании текущего сезона. Завершит ли он карьеру – не уточняется.
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Капитан «Ромы» Даниэле де Росси покидает римский клуб.
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