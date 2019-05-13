Де Росси покидает «Рому». Он выступал за клуб с 2002 года

Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Ромы» Даниэле де Росси покидает римский клуб.

35-летний футболист завершит выступления за «Рому» по окончании текущего сезона. Завершит ли он карьеру – не уточняется.

– воспитанник «Ромы». Он выступает за клуб с 2002 года. Полузащитник дважды выигрывал с римлянами Кубок Италии, а также один раз завоевал Суперкубок страны.