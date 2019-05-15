Виталий Гурков: «Мы не могли слушать одновременно «Нирвану» и Антонова. А сейчас в плейлисте современного подростка есть несовместимые вещи»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский тайский боксер рассказал о своих музыкальных предпочтениях в подростковом возрасте.

«Я был ярым поклонником творчества Виктора Цоя: собирал журналы, плакаты, пластинки с песнями. Однажды приехали вместе с одноклассником к стене, она стояла уже здесь, а не возле Дворца Республики. Поклонники группы «Кино» приезжали сюда каждые выходные, а кто-то вахту здесь нес и каждый день.

Смотри: мы не могли раньше слушать одновременно «Нирвану» и Юрия Антонова, это было табу. А попробуй залезть в плейлист к современному среднестатистическому подростку — найдешь там несовместимые вещи. Еще для них важно, чтобы было комфортно», – сказал Гурков.