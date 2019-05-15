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Жуковский – Ташуеву: «Прочитал слова Максимова. Могу сказать, что вы будете последним тренером, у которого я когда-нибудь возьму совет»
16.05.2019 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский обратился к рулевому «Шахтера» Сергею Ташуеву.
Напомним, после игры с «Энергетиком-БГУ» тренер обещал ответить рулевому солигорского клуба
– Теперь я прекрасно понимаю, что этот человек самый хитрый на постсоветском пространстве. Все знают, что Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев очень уважаемые люди и заслуженные тренеры в Беларуси, их многие любят, и он начинает этим бить. Могу сказать, что я учусь и у Малофеева, и у Байдачного быть искренним. Вспомните Эдуарда Васильевича, которому не хватало бровки, он бегал по полю, а потом выдавал пресс-конференции. Вспомните пресс-конференции Анатолия Николаевича – я просто отдыхаю. Я у них учусь, потому что они искренние, в отличие от вас, господин Ташуев. И не надо разводить этот популизм и прикрываться уважаемыми специалистами.
Про советы
– Насчет совета мне.
Виллаш-Боаш, Эмери, Луческу
– Уверен, когда вы с ними ручкались, то вы ни слова не говорили о доминировании. Хотели им понравиться. Младший коллега? Я в отличие от вас, возможно, не ручкался с такими тренерами, но с тем же Мирчей Луческу пересекался на курсах PRO. И он намного приятнее человек, чем вы. Но я хотя бы что-то сделал. С пустого места мы родили клуб, который противостоит в высшей лиге таким личностям, как вы. Я рад нашему знакомство. Я увидел, как люди могут переворачивать все в другую сторону. Но я надеюсь, что после этого стану чуть мудрее, а вы начнете говорить чуть больше правды и уважать тренеров, которые вам противостоят.
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Жуковский – Ташуеву: «Прочитал слова Максимова. Могу сказать, что вы будете последним тренером, у которого я когда-нибудь возьму совет»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский обратился к рулевому «Шахтера» Сергею Ташуеву.
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