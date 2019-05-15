ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуковский – Ташуеву: «Прочитал слова Максимова. Могу сказать, что вы будете последним тренером, у которого я когда-нибудь возьму совет»

16.05.2019 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский обратился к рулевому «Шахтера» Сергею Ташуеву.

Напомним, после игры с «Энергетиком-БГУ» тренер обещал ответить рулевому солигорского клуба на интервью.

– Теперь я прекрасно понимаю, что этот человек самый хитрый на постсоветском пространстве. Все знают, что Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев очень уважаемые люди и заслуженные тренеры в Беларуси, их многие любят, и он начинает этим бить. Могу сказать, что я учусь и у Малофеева, и у Байдачного быть искренним. Вспомните Эдуарда Васильевича, которому не хватало бровки, он бегал по полю, а потом выдавал пресс-конференции. Вспомните пресс-конференции Анатолия Николаевича – я просто отдыхаю. Я у них учусь, потому что они искренние, в отличие от вас, господин Ташуев. И не надо разводить этот популизм и прикрываться уважаемыми специалистами.

Про советы

– Насчет совета мне. Прочитал слова Юрия Максимова. Могу сказать, что вы будете последним тренером, у которого я когда-нибудь возьму совет. Я послушаю порядочного и искреннего человека, а не тренера, который просто нагло лжет.

Виллаш-Боаш, Эмери, Луческу

 – Уверен, когда вы с ними ручкались, то вы ни слова не говорили о доминировании. Хотели им понравиться. Младший коллега? Я в отличие от вас, возможно, не ручкался с такими тренерами, но с тем же Мирчей Луческу пересекался на курсах PRO. И он намного приятнее человек, чем вы. Но я хотя бы что-то сделал. С пустого места мы родили клуб, который противостоит в высшей лиге таким личностям, как вы. Я рад нашему знакомство. Я увидел, как люди могут переворачивать все в другую сторону. Но я надеюсь, что после этого стану чуть мудрее, а вы начнете говорить чуть больше правды и уважать тренеров, которые вам противостоят.

Юрий Максимов: «Такого специалиста, как Ташуев, для меня не существует»

«Послушаю искреннего человека, а не тренера, который нагло лжет». Главный «Ислочи» громит Ташуева

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Захаров ответил, что он бы выбрал кубок Лиги чемпионов или плей-офф КХЛ: «Конечно, плей-офф КХЛ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика