ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, ее соперница Гарбинье Мугуруса снялась во 2-м сете

16.05.2019 18:18 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала с испанкой Гарбинье Мугурусой (19) Виктория Азаренко выиграла первый сет 6:4, а во второй партии при счете 3:1 в пользу белоруски соперница не смогла продолжить игру из-за проблем со здоровьем.

На старте турнира белоруска уверенно переиграла китайскую теннисистку Чжан Шуай (48) - 6:2, 6:1, а во втором круге одолела украинку Элину Свитолину (6) - 4:6, 6:1, 7:5. 

В матче за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет победительница встречи между чешкой Каролиной Плишковой (7) и Софией Кенин (37) из США.

Турнир с призовым фондом $3,4 млн завершится в итальянской столице 19 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА....
 
Новости дня
Новости спорта
 
Калачев покидает «Ростов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика