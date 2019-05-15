|
Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, ее соперница Гарбинье Мугуруса снялась во 2-м сете
16.05.2019 18:18 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала с испанкой Гарбинье Мугурусой (19) Виктория Азаренко выиграла первый сет 6:4, а во второй партии при счете 3:1 в пользу белоруски соперница не смогла продолжить игру из-за проблем со здоровьем.
На старте турнира белоруска уверенно переиграла китайскую теннисистку Чжан Шуай (48) - 6:2, 6:1, а во втором круге одолела украинку Элину Свитолину (6) - 4:6, 6:1, 7:5.
В матче за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет победительница встречи между чешкой Каролиной Плишковой (7) и Софией Кенин (37) из США.
Турнир с призовым фондом $3,4 млн завершится в итальянской столице 19 мая.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, ее соперница Гарбинье Мугуруса снялась во 2-м сете
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)