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Гончаренко о проигрыше «Барсе» 0:5 с БАТЭ: «До сих пор помню, как было стыдно»

16.05.2019 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вспомнил свои самые яркие матчи в карьере.

– Есть ли в вашей карьере матч, который проигрывался или выигрывался заранее?

– Как-то еще с БАТЭ перед встречей с болгарским «Левски» меня спросили: «Зачем сюда приехали?» Отвечаю: «Победить». В зале дружный хохот. В итоге мы побеждаем со счетом 1:0. Если же говорить о поражениях, то отмечу прежде всего матч БАТЭ – «Барселона». Мы чрезмерно загрузили команду информацией. Полагаю, никто из современных клубов не приблизился к тому футболу, который показывали Хави, Иньеста и Месси. Против той «Барселоны» играть было невозможно. У нас был план, а Гвардиола постоял у кромки первую минуту, понял, как мы расположились на поле, и мгновенно внес правки: отправил Кейта в нападение, а Дани Алвесу прокричал: «БАТЭ через левый фланг намерен атаковать, останься там!» В итоге весь наш план рухнул, мы уступили 0:5. До сих пор помню, как было стыдно…

– А нужны ли вам «раздражители», чтобы мотивировать себя и команду на победу?

– Ну, стиль управления Моуринью – искать внешнего врага – подходит только в конкретных случаях. Такой метод на длинной дистанции работать не может. Для меня важно, чтобы команда не делила соперников на важных и на второстепенных. А «раздражитель» — тут нужно подобрать правильные слова, чтобы игроки вышли на поле мобилизованными. Путей к отступлению нет, надо прожить матч. Важно не бороться, важно переиграть.

– Какой матч лучший в вашей карьере?

– (После паузы.) Может, у меня такой характер, но я не пересматриваю игры, даже самые удачные. Можно вспомнить встречу с «Реалом», но надо отдавать отчет, что мадридцы не были такими энергичными. В матче с «Баварией» заставили немцев поработать последние игровые полчаса. Большое удовольствие получил от домашней встечи с лондонским «Арсеналом». Мы доминировали около шестидесяти минут, а потом из нас выпустили пар. Это касается и выездной игры с «Лионом». Еще вспоминаю матч БАТЭ и голландского «АЗ», когда мы победили 4:1. Напряженно было. Против нас, кстати, Вернблум и Эльм играли. (Улыбается.) В чемпионате вспоминаю крупную победу над «Локомотивом», поединки с «Зенитом». В общем, один конкретный матч не могу выделить, – сказал Гончаренко.

 

 

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вспомнил свои самые яркие матчи в карьере.
 
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