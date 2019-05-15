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Михаил Захаров: «Конечно, я бы хотел поработать в минском «Динамо». В КХЛ хочет любой тренер»

16.05.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подтвердил, что хотел бы поработать в минском «Динамо».

– Главное темой стало назначение нового главного тренера минского «Динамо». Тем не менее, многие прочили на этот пост вас. А вы сами хотели на этот пост?

– Знаете, наверное, в КХЛ любой тренер хочет. Конечно, хотел. Это лучшая лига Европы. Это моя мечта. И любого тренера мечта. Каждый солдат мечтает стать генералом.

– Т.е вопрос был именно в том, чтобы играть с командой в КХЛ?

– Ну с командой, наверное, уже никогда не получится. Я так вижу. Все говорят, что у нас нету денег на вторую команду. Где-то я с этим согласен. То, что касается «Юности» в КХЛ, то вопрос вообще не стоит. И этот вопрос никто не поднимает. Это просто журналисты эту тему подогревают. Я знаю точно, что «Юность» не попадет в КХЛ.

– Неужели это настолько дорого?

– Там даже проблема в том, что как туда пойти. Деньги – деньгами. Но игроков не хватает. Не сильно мы работаем как хотелось бы. Может, у минского «Динамо» был бы хороший результат, то вторая команда где-то… Но у «Динамо» свое направление, у «Юности» – свое. Нам вполне по силам играть в КХЛ, – сказал Захаров в эфире ОНТ.

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подтвердил, что хотел бы поработать в минском «Динамо».
 
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