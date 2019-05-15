Ассоциация европейских лиг выступила против изменений в Лиге чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) заявила, что не будет поддерживать преобразования Лиги чемпионов, ранее предложенные Ассоциацией европейских клубов (ЕСА).

«Мы по-прежнему твердо убеждены, что представленное предложение по реформированию европейских клубных соревнований приносит пользу нескольким богатым клубам, но наносит ущерб лигам и подавляющему большинству клубов, выступающим во внутренних соревнованиях.

EPFL работает над изменениями, которые способствуют долгосрочной спортивной и финансовой устойчивости как еврокубковых, так и внутренних национальных соревнований.

Считаем, что необходимо начинать вносить изменения в проект клубных соревнований под эгидой УЕФА с нуля, который сначала должен прийти к соглашению с EPFL и другими заинтересованными сторонами, чтобы защитить интересы всех профессиональных футбольных клубов в Европе», – говорится в заявлении EPFL.

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли предложила вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран ввести европейскую системы пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов – на середину недели.