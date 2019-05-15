Михаил Захаров: «Я не критиковал Сидоренко. Вопрос в том, что его назначение не согласовали с тренерским советом. Бережков об этом четко знал»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о том, что он на самом деле не подвергал жесткой критике главного тренера сборной Беларуси Андрея Сидоренко, а лишь протестовал по поводу того, что спортивный директор ФХБ Владимир Бережков не согласовал с тренерским советом назначение Сидоренко на пост рулевого национальной команды.

– Вы достаточно жестко в последнее время критиковали тренера сборной Сидоренко.

– Нет, ребят, я его не критиковал. Вопрос в том, что когда тренера назначают в национальную сборную, то у нас есть такой регламент, что должны согласовать с тренерским советом. Бережков об этом четко знал. Но этого не сделал. Не был соблюден регламент. Если бы пришли и сказали: «Ребят, вот Сидоренко». Думаю, все так бы и было. Но Бережков делает так, чтобы все было неправильно. В чем и проблема.

И тренера спрашивают: «Почему с нами не согласовывают?». У меня же тоже спрашивают. Вы думаете, что я просто задаю вопросы? У меня вот Пушков спросил. У меня спросил об этом Шульга. Говорят, так неправильно. У нас же есть тренерский совет. У меня лично к Андрею Михайловичу никаких претензий нету.

– Но возникает ощущение, что за вашу спину пытаются спрятаться другие тренеры и используют вас в качестве рупора.

– Они не используют. Они меня выбрали. Они проголосовали за меня единогласно. Все! Поэтому я всегда помогаю, когда говорю о проблемах в Гомеле или еще где-то. Я должен помогать своим тренерам-коллегам. У нас очень хороший тренерский цех. Ребята молодцы, – сказал Захаров в эфире ОНТ .

Михаил Захаров: «Все знают, что придется менять Сидоренко. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет»

Сидоренко о словах Захарова: «Не буду об этом человеке говорить. Там все написано, там все ясно»