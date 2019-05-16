Михаил Захаров: «Нам повезло с нашим президентом-хоккеистом. Если бы его не было, то мы бы были на уровне Румынии или Украины»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о большом вкладе в развитие хоккея президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Легко ли быть тренером в стране, где сам президент играет в хоккей?

– Нелегко. Нелегко.

– Это повышает требования?

– Конечно. И к клубу, и к себе. Всегда мотивируешься. Я знаю, что наш президент смотри: кто выиграл, кто проиграл. Он даже смотри во время чемпионата как сыграли. Говорит: «О, вчера ты проиграл. Почему проиграл»?

Знаете, нам в стране повезло с нашим президентом-хоккеистом. Однозначно скажу, что он во всем хоккее разбирается. Если не было президента, то не было бы у нас хоккея вообще. Мы бы были уровень Румынии или Украины, – сказал Захаров в эфире ОНТ .