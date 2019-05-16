ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Нам повезло с нашим президентом-хоккеистом. Если бы его не было, то мы бы были на уровне Румынии или Украины»

16.05.2019 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о большом вкладе в развитие хоккея президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Легко ли быть тренером в стране, где сам президент играет в хоккей?

– Нелегко. Нелегко.

– Это повышает требования?

– Конечно. И к клубу, и к себе. Всегда мотивируешься. Я знаю, что наш президент смотри: кто выиграл, кто проиграл. Он даже смотри во время чемпионата как сыграли. Говорит: «О, вчера ты проиграл. Почему проиграл»?

Знаете, нам в стране повезло с нашим президентом-хоккеистом. Однозначно скажу, что он во всем хоккее разбирается. Если не было президента, то не было бы у нас хоккея вообще. Мы бы были уровень Румынии или Украины, – сказал Захаров в эфире ОНТ.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о большом вкладе в развитие хоккея президента Беларуси Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Рим (ATP). Надаль громит Басилашвили, Федерер отыграл у Чорича матчболы и вышел в 1/2 финала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика