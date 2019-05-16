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Рим (ATP). Надаль громит Басилашвили, Федерер отыграл у Чорича матчболы и вышел в 1/2 финала
16.05.2019 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четверг в Риме Карен Хачанов попробует взять реванш у Фернандо Вердаско за поражение на прошлой неделе в Мадриде.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
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В четверг в Риме Карен Хачанов попробует взять реванш у Фернандо Вердаско за поражение на прошлой неделе в Мадриде.
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