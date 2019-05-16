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Рим (ATP). Надаль громит Басилашвили, Федерер отыграл у Чорича матчболы и вышел в 1/2 финала

16.05.2019 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четверг в Риме Карен Хачанов попробует взять реванш у Фернандо Вердаско за поражение на прошлой неделе в Мадриде.

Сетка турнира здесь.

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

12 – 19 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Фернандо Вердаско (Испания)  Карен Хачанов (Россия)
7:5|3:6|6:3
Дата проведения
16 мая, 17.19
Онлайн матча

Роджер Федерер (Швейцария)  Борна Чорич (Хорватия)
2:6|6:4|7:6
Дата проведения
16 мая, 18.42
Онлайн матча

Рафаэль Надаль (Испания)  Николоз Басилашвили (Грузия)
6:1|6:0
Дата проведения
16 мая, 20.46
Онлайн матча

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)  Каспер Рууд (Норвегия)
6:4|6:4
Дата проведения
16 мая, 20.08
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония)  Ян-Леннард Штруфф (Германия)
3:6|7:6|6:3
Дата проведения
16 мая, 19.47
Онлайн матча

Диего Шварцман (Аргентина)  Маттео Берреттини (Италия)
6:3|6:4
Дата проведения
16 мая, 16.43
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия)  Филипп Кольшрайбер (Германия)
6:3|6:0
Дата проведения
16 мая, 21.37
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция)  Фабио Фоньини (Италия)
6:4|6:3
Дата проведения
16 мая, 23.00
Онлайн матча
 
Теги: Новости
 
 
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В четверг в Риме Карен Хачанов попробует взять реванш у Фернандо Вердаско за поражение на прошлой неделе в Мадриде.
 
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