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Гол Нойока в ворота «Городеи» стал лучшим в седьмом туре чемпионата Беларуси

17.05.2019 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Гол полузащитника брестского «Динамо» Александра Нойока в ворота «Городеи» стал лучшим в седьмом туре чемпионата Беларуси.

Напомним, брестчане разгромили соперника со счетом 4:0. Для Нойока гол стал первым в высшей лиге в сезоне-2019.

 
 
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Гол полузащитника брестского «Динамо» Александра Нойока в ворота «Городеи» стал лучшим в седьмом туре чемпионата Беларуси.
 
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