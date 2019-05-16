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Гол Нойока в ворота «Городеи» стал лучшим в седьмом туре чемпионата Беларуси
17.05.2019 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гол полузащитника брестского
Напомним, брестчане разгромили соперника со счетом 4:0. Для Нойока гол стал первым в высшей лиге в сезоне-2019.
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Гол полузащитника брестского «Динамо» Александра Нойока в ворота «Городеи» стал лучшим в седьмом туре чемпионата Беларуси.
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