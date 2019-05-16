ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПРОМО-РОЛИК О II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ ОТ БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ

17.05.2019 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

ПРОМО-РОЛИК О II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ ОТ БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ

Съемки промо-ролика проходили в Минске и в Витебске. В нем задействована плеяда именитых белорусских спортсменов: Олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров, сборная Беларуси по пляжному футболу, сборная Беларуси по художественной гимнастике в групповом упражнении, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, чемпион мира по велоспорту на треке Евгений Королек, сборная Беларуси по спортивной гимнастике, бронзовый призёр чемпионата мира в Пекине в беге на 100 метров с барьерами Алина Талай, бронзовый призер Европы в помещениях в прыжках в высоту Павел Селиверстов, а также баскетбольная сборная страны. Стрельбу из лука представил Павел Далидович.

 

Comments are closed.

« О предупреждении несчастных случаев на производстве при выполнении работ по заготовке кормов
Новости дня
Новости спорта
 
Спортивный праздник пройдёт в Шумилино 18 мая. Программа здесь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика