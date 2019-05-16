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ПРОМО-РОЛИК О II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ ОТ БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ
17.05.2019 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Съемки промо-ролика проходили в Минске и в Витебске. В нем задействована плеяда именитых белорусских спортсменов: Олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров, сборная Беларуси по пляжному футболу, сборная Беларуси по художественной гимнастике в групповом упражнении, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, чемпион мира по велоспорту на треке Евгений Королек, сборная Беларуси по спортивной гимнастике, бронзовый призёр чемпионата мира в Пекине в беге на 100 метров с барьерами Алина Талай, бронзовый призер Европы в помещениях в прыжках в высоту Павел Селиверстов, а также баскетбольная сборная страны. Стрельбу из лука представил Павел Далидович.
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