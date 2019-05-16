Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В физкультурно-спортивном комплексе «Несвиж» прошел международный турнир по баскетболу среди ветеранов «Несвиж – 2019», посвященный Году малой родины.

На торжественном открытии перед участниками с приветственной речью выступил заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета А.Н. Балтенков. Также для гостей из Литвы, Польши и Минска выступили юные гимнастки (учащиеся ДЮСШ Несвижского райисполкома) и народный ансамбль песни «Млечный путь».





На площадке встретились спортсмены, для которых баскетбол — это не просто игра, а образ жизни. Незабываемые игры, общение с новыми друзьями, положительные эмоции, прекрасная организация — всё это останется в памяти баскетболистов надолго. Да и со спортивной точки зрения соревнования были сложными, но интересными. В каждом матче борьба шла до последней секунды. Достаточно сказать, что большинство игр закончилось с разницей в несколько очков. Игроки показали настоящее мастерство, и немудрено — ведь в составах играли спортсмены, выступавшие когда-то на самом высоком уровне. По итогам соревнований победителями стали хозяева турнира команда «Радзивиллы», на вторую ступень поднялись гости из Литвы, а бронзу завоевала команда из Минска «Минчуки».

Организаторы соревнований благодарят за оказанную помощь Несвижский районный центр культуры, центр детского творчества Несвижского района, Несвижский городской молодежный центр, ДЮСШ Несвижского райисполкома, управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.

Анастасия СИНИЦЫНА,

заместитель директора

ГУ «Физкультурно-

оздоровительный центр

Несвижского района».