ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прошел международный турнир по баскетболу среди ветеранов «Несвиж – 2019»

17.05.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В физкультурно-спортивном комплексе «Несвиж» прошел международный турнир по баскетболу среди ветеранов «Несвиж – 2019», посвященный Году малой родины.

На торжественном открытии перед участниками с приветственной речью выступил заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета А.Н. Балтенков. Также для гостей из Литвы, Польши и Минска выступили юные гимнастки (учащиеся ДЮСШ Несвижского райисполкома) и народный ансамбль песни «Млечный путь».

Прошел международный турнир по баскетболу среди ветеранов «Несвиж – 2019»

На площадке встретились спортсмены, для которых баскетбол — это не просто игра, а образ жизни. Незабываемые игры, общение с новыми друзьями, положительные эмоции, прекрасная организация — всё это останется в памяти баскетболистов надолго. Да и со спортивной точки зрения соревнования были сложными, но интересными. В каждом матче борьба шла до последней секунды. Достаточно сказать, что большинство игр закончилось с разницей в несколько очков. Игроки показали настоящее мастерство, и немудрено — ведь в составах играли спортсмены, выступавшие когда-то на самом высоком уровне. По итогам соревнований победителями стали хозяева турнира команда «Радзивиллы», на вторую ступень поднялись гости из Литвы, а бронзу завоевала команда из Минска «Минчуки».

Организаторы соревнований благодарят за оказанную помощь Несвижский районный центр культуры, центр детского творчества Несвижского района, Несвижский городской молодежный центр, ДЮСШ Несвижского райисполкома, управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.

Анастасия СИНИЦЫНА,

заместитель директора

ГУ «Физкультурно-

оздоровительный центр

Несвижского района».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В физкультурно-спортивном комплексе «Несвиж» прошел международный турнир по баскетболу среди ветеранов «Несвиж – 2019», посвященный Году малой родины. На...
 
Новости дня
Новости спорта
 
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Несвиж» впервые прошел чемпионат  Минской области по армрестлингу среди мужчин и женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика