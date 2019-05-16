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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Несвиж» впервые прошел чемпионат  Минской области по армрестлингу среди мужчин и женщин

17.05.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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5 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе

«Несвиж» впервые прошел чемпионат  Минской области

по армрестлингу среди мужчин и женщин.

На торжественном открытии соревнований перед участниками с приветственной речью выступили заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома С.А. Шатрун и председатель Белорусской федерации армрестлинга, заслуженный тренер Беларуси В.В. Бабук. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. В каждой весовой категории наблюдалась упорная борьба, и вплоть до финальных схваток нельзя было однозначно назвать победителя.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Несвиж» впервые прошел чемпионат  Минской области по армрестлингу среди мужчин и женщин

Соревнования проводились по борьбе на правую и левую руку с определением победителя по общей сумме мест. Сборная команда Несвижского района в общем зачете с большим преимуществом заняла первое место. Кроме командного зачета, Несвижчину также представляли спортсмены, которые боролись в личном первенстве, — из агрогородка Снов (тренер Алексей Грицкевич) и ребята из центра детского творчества (тренер Сергей Веремчук), а также все желающие испытать свои возможности.

В этом напряженном виде спорта участники выплескивают все свои эмоции.

В личном первенстве на первую ступень пьедестала вышли  Юлия Колоскова, Ангелина Грицель, Татьяна Терпицкая, Алеся Карпович, Владислав Джурабаев, Никита Погосский, Евгений Масловский, Сергей Василевский, Борис Терпицкий. На вторую ступень пьедестала поднялись Ирина Тур, Юлия Тычко, Кристина Лешкевич, Давид Карачун, Максим Фраймович, Александр Скиба, Сергей Матушев, Никита Гибкий. Третьими стали Виктория Середа, Ксения Шевченко, Павел Юдов, Владислав Хорьков, Юрий Гриценко, Алексей Грицкевич, Алексей Антончик.

Анастасия СИНИЦЫНА,

заместитель директора

ГУ «Физкультурно-

оздоровительный центр

Несвижского района».

 


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5 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Несвиж» впервые прошел чемпионат  Минской области по армрестлингу среди мужчин и женщин. На торжественном...
 
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