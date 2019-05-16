II Европейские игры. Путь «Пламени мира»

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С 21 по 30 июня белорусская столица будет встречать спортсменов из более чем 50-ти стран Европы. На наших глазах, лучшие атлеты континента разыграют 199 комплектов наград по 15 видам спорта. Соревнования пройдут на 12 спортивных площадках Беларуси.

Наступает время ярких спортивных побед и впечатлений для всех любителей спорта со всех уголков европейского континента, ведь именно на спортивных площадках белорусской столицы болельщики смогут увидеть не только будущих победителей II Европейских игр, но и потенциальных призеров грядущих Олимпийских игр в Токио.

Одним из важнейших и первых событий олицетворяющих саму новеллу о спорте, событии, которое «дает старт» началу II Европейских игр по праву считается эстафета огня «Пламя мира». Сама эстафета продлится 50 дней, а пламя было зажжено 3 мая 2019 года в Риме, ведь именно там находится штаб-квартира европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Местом проведения церемонии стал музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира – памятник архитектуры возрастом более двух тысяч лет.

Торжественное мероприятие зажжение первого факела эстафеты огня II Европейских игр был также ознаменован презентацией символа акции – оливковым деревом, которое, по задумке авторов, простирает свои корни в глубину времен и поднимает ветви, чтобы принять спортсменов 50-ти наций.

Первые дни «Пламя мира» будет находиться в Италии, чтобы затем, по пути в Беларусь, быть поднятым на самую высшую точку Европы – гору Монблан. Миссию по поднятию пламя осуществят белорусские альпинисты, а затем, в сопровождении белорусского байкерского клуба «The one chapter Belarus» «Пламя мира» будет доставлено в Беларусь, с заездами по пути следования в Национальныеолимпийские комитеты, таких стран, как Словения, Австрия, Словакия, Венгрия и Польша.

В самой же эстафете по Беларуси примет участие 450 факелоносцев, среди которых мы увидим лучших, легендарных спортсменов страны, известных специалистов в различных областях, авторитетных деятелей науки, культуры и искусств. Так, в числе факелоносцев будут: белорусская биатлониста, четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2014/2015, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Дарья Домрачева, белорусский тренер по фристайлу, чьи ученики завоевали шесть олимпийских медалей, чемпион СССР в прыжках на батуте, заслуженный тренер БССР, полный кавалер ордена Отечества Николай Козеко, космонавт, дважды Герой СССР, доктор технических наук, профессор, почетный член Национальной академии наук Беларуси Петр Климук и многие другие белорусы, которыми гордится наша гостеприимная земля.

Традиционно все факелоносцы будут одеты в преимущественно белую форму, поскольку именно этот цвет символизирует чистоту, мир и непричастность как к политическим, так к иным событиям. В каждой области Беларуси «Пламя мира» пробудет шесть дней. Так, в Брестской области пламя будет находиться 12-17 мая, в Гродненской области – 18-23 мая, в Витебской области – 24-29 мая, в Могилевской области – 30 мая-4 июня, в Гомельской области – 5-10 июня, в Минской области – 11-16 июня.

Непосредственно в Минске эстафета пройдет 17-21 июня, а встречать «Пламя мира» минчане будут 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день пламя провезут по проспекту Победителей, а 18 июня – по проспекту Независимости. 19 июня вместе с участниками эстафеты пламя направится на минские предприятия, 20 июня пламя посетит парки и достопримечательности, а также поучаствует в Церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов.

50-ти дневный маршрут, положивший старт в Риме, завершится в Минске на легендарной арене стадиона «Динамо» 21 июня, во время церемонии открытия II Европейских игр. Огонь мультиспортивного соревнования будет синхронно зажжен факелоносцами, а сама чаша огня будет выполнена в виде цветка папоротника, отсылая зрителей и телезрителей к белорусскому Купалью. Таким образом, факел эстафеты завершит свое путешествие, и после того, как в чаше огня загорится «Пламя мира», спортсмены, зрители и болельщики, наконец-то обретут легендарный цветок, символизирующий общую мечту о начале праздника спорта.

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