«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне.

Туринский клуб объявил об уходе специалиста, но не уточнил, кто выступил с инициативой об уходе Аллегри.

Тренер и председатель совета директоров «Юве» Андреа Аньелли завтра выступят перед журналистами.