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«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
17.05.2019 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Туринский клуб объявил об уходе специалиста, но не уточнил, кто выступил с инициативой об уходе Аллегри.
Тренер и председатель совета директоров «Юве» Андреа Аньелли завтра выступят перед журналистами.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне.
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