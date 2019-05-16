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17.05.2019 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Букмекеры начали принимать ставки на исход «Евровидения 2019».
Главным фаворитами на победу считаются Нидерланды – 1,80. Далее расположились: Австралия (6,5), Швеция (10,0) и Италия (10,0). Победа представителя России Сергея Лазарева оценивается коэффициентом 11,0.
Коэффициент на победу белорусской певицы Зены составляет 150,0. Вместе с тем, букмекеры принимают ставки на то, что Зена сможет установить рекорд для белорусских участников «Евровидения». Вероятность такого события оценивается коэффициентом 20,0.
Отметим, что лучший результат из 17 предыдущих попыток был у Дмитрия Колдуна – в 2007 году он стал 6-м.
Кроме ставок на
Напомним, финал «Евровидения 2019» пройдет 18 мая.
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