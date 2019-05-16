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Андриевский не будет главным тренером минского «Динамо»

17.05.2019 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Андриевский не будет главный тренером минского «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

«Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в ТОП-клубы КХЛ.

Тем не менее, клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов – около десяти кандидатур, причем, Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются», – сказал Басков.

Напомним, что «зубры» объявили о подписании Андриевского 14 мая.

 
 
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Александр Андриевский не будет главным тренером минского «Динамо».
 
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