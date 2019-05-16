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Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году. Он провалился в ЛЧ»

17.05.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч».

«У меня есть сомнения, что он заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», – цитирует Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC. 

«Барселона» уступила «Ливерпулю» в 1/2 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:0, 0:4). На счету аргентинца в текущем розыгрыше ЛЧ 12 голов и 3 результативные передачи в 10 матчах. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Месси забил голы 32 из 37 команд, против которых играл в ЛЧ. Больше только у Рауля

 
 
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Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч».
 
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