Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году. Он провалился в ЛЧ»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает нападающего «Барселоны» главным претендентом на «Золотой мяч».

«У меня есть сомнения, что он заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», – цитирует Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC.

уступила «Ливерпулю» в 1/2 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:0, 0:4). На счету аргентинца в текущем розыгрыше ЛЧ 12 голов и 3 результативные передачи в 10 матчах.

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