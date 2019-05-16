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Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году. Он провалился в ЛЧ»
17.05.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает нападающего «Барселоны»
«У меня есть сомнения, что он заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», – цитирует Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC.
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Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч».
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