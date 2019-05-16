Бабаев о ситуации с Андриевским: «Изменились некоторые первоначальные условия. Ранее формула была «6+1», а теперь «4+1»

Источник материала: Tribuna.com

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился подробностями вокруг ситуации с Александром Андриевским. Напомним, 14 мая «зубры» объявили о назначении Андриевского главным тренером команды, однако сегодня генеральный директор клуба Дмитрий Басков сообщил, что контракт до сих пор не подписан.

Дмитрий Басков: «Переговоры с Андриевским не увенчались подписанием контракта»

– Пока не хотелось бы комментировать эту ситуацию. На официальном сайте клуба есть заявление. Дело в том, что изменились некоторые первоначальные условия.

– Какие изменения произошли?

– Лимит на легионеров уже другой. Плюс появилась информация, что Хенкель и Лисовец могут перейти в топ-клубы КХЛ.

– То есть формула уже не «6+1»?

– «4+1». В остальном все хорошо. Это было единственным противоречием, – сказал Бабаев.