Алексей Терещенко: «Разговоры с минским «Динамо» были, но конкретного предложения так и не поступило»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Алексей Терещенко рассказал, что не договорился с минским «Динамо» о новом контракте.

— Было ли у вас предложение от минского «Динамо»?

— Разговоры с Минском были, но конкретного предложения так и не поступило. Мы общались с генеральным директором минского «Динамо» и он выразил желание видеть меня в клубе, но, до конкретики дело не дошло. Я провел потрясающие пять месяцев в Минске, и это был большой вызов и шаг для меня. Мне выпал шанс осознать чего я стою. Благодарен команде, коллективу и всем болельщикам в Минске за поддержку в столь непростой период для меня!

Терещенко вернулся в московское «Динамо»