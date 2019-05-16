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Алексей Терещенко: «Разговоры с минским «Динамо» были, но конкретного предложения так и не поступило»
17.05.2019 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Алексей Терещенко рассказал, что не договорился с минским «Динамо» о новом контракте.
— Было ли у вас предложение от минского «Динамо»?
— Разговоры с Минском были, но конкретного предложения так и не поступило. Мы общались с генеральным директором минского «Динамо» и он выразил желание видеть меня в клубе, но, до конкретики дело не дошло. Я провел потрясающие пять месяцев в Минске, и это был большой вызов и шаг для меня. Мне выпал шанс осознать чего я стою. Благодарен команде, коллективу и всем болельщикам в Минске за поддержку в столь непростой период для меня!
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Алексей Терещенко: «Разговоры с минским «Динамо» были, но конкретного предложения так и не поступило»
Нападающий Алексей Терещенко рассказал, что не договорился с минским «Динамо» о новом контракте.
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