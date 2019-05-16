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Терещенко вернулся в московское «Динамо»
17.05.2019 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Алексей Терещенко подписал контракт с московским
Соглашение рассчитано на один год.
Ранее 38-летний хоккеист выступал за бело-голубых в КХЛ с 2014 по 2018 годы.
В прошлом сезоне Терещенко играл за минское «Динамо». В 30 матчах он набрал 16 (6+10) очков при полезности «+9».
В 567 матчах в КХЛ Терещенко набрал 296 (118+177) баллов.
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Нападающий Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо».
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