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Терещенко вернулся в московское «Динамо»

17.05.2019 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо».

Соглашение рассчитано на один год.

Ранее 38-летний хоккеист выступал за бело-голубых в КХЛ с 2014 по 2018 годы.

В прошлом сезоне Терещенко играл за минское «Динамо». В 30 матчах он набрал 16 (6+10) очков при полезности «+9».

В 567 матчах в КХЛ Терещенко набрал 296 (118+177) баллов.

 
 
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Нападающий Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо».
 
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