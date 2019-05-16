Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Алексей Терещенко подписал контракт с московским .

Соглашение рассчитано на один год.

Ранее 38-летний хоккеист выступал за бело-голубых в КХЛ с 2014 по 2018 годы.

В прошлом сезоне Терещенко играл за минское «Динамо». В 30 матчах он набрал 16 (6+10) очков при полезности «+9».

В 567 матчах в КХЛ Терещенко набрал 296 (118+177) баллов.