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Билеты по семи видам спорта наиболее популярны у болельщиков II Европейских игр

17.05.2019 21:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Билеты по семи видам спорта наиболее популярны у болельщиков II Европейских игр
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты по семи видам спорта наиболее популярны у болельщиков II Европейских игр, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по маркетингу фонда "Дирекция II Европейских игр" Наталья Новик.

"На соревнования по отдельным видам спорта II Европейских игр продано 80% билетов, на турниры по карате, дзюдо, самбо, пляжному футболу, настольному теннису, стрельбе из лука, художественной гимнастике билетов почти не осталось, а на финалы в этих видах - считанные единицы", - отметила Наталья Новик.

По ее словам, в плане цены традиционно популярны самые дешевые и самые дорогие билеты. "Диапазон варьируется от Br5 до Br50, но самых дешевых билетов уже не найти, поэтому в настоящее время покупают билеты стоимостью от Br12", - уточнила маркетолог.

Настоящим культурно-спортивным событием обещает стать церемония открытия Европейских игр в Минске на стадионе "Динамо" 21 июня. Многие любители спорта заранее позаботились о местах на арене. "Зрители, которые посетят церемонию, станут непосредственными участниками шоу, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и соответственно будут доступны только тем, кто приобретет билет. Каждый обладатель билета получит специальный зрительский реквизит, набор сувенирной продукции и станет полноценным участником действа, - рассказала Наталья Новик. - Учитывая тот факт, что значительное количество мест забронировано под технику (ТВ-камеры и декорации), мы предпринимаем максимум усилий, чтобы выпустить в продажу билеты с наиболее удобными местами. После окончательного утверждения расстановки телекамер на спортивных объектах в продаже появятся и дополнительные билеты".

Купить билеты на II Европейские игр можно на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центров.

Кроме того, билеты можно приобрести и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

Для покупки билетов можно воспользоваться также услугами официальных туроператоров II Европейских Игр: www.lcc-vsglobal.com и www.otpusk.by. Сотрудники этих организаций помогут с бронированием туристических путевок и квитков на спортивные мероприятия Европейских игр, транспорта, проживания и развлекательных услуг в Минске и регионах.

На каждой спортивной арене предстоящего спортивного форума будут оборудованы кассы.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Первые награды будут разыграны 22 июня в спортивной акробатике, велошоссе, художественной гимнастике, дзюдо, самбо, стрельбе из лука и пулевой стрельбе. Полностью с расписанием соревнований можно ознакомиться на официальном сайте II Европейских игр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты по семи видам спорта наиболее популярны у болельщиков II Европейских игр, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по...
 
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