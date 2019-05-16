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Алексей Шевченко: «Только я похвалил белорусов, так они тут же доказали, что нет, постой, мы не хотим быть серьезными – и не договорились с Андриевским»
17.05.2019 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал заявление генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова о том, что Александр Андриевский еще не подписал контракт с клубом.
«Только я похвалил белорусов, так они тут же доказали, что нет, постой, мы не хотим быть серьезными – и не договорились с Андриевским. Суть претензий я понял. То есть, какая формула: 7 легионеров (вратарь, два защитника, два центра, два края) и люди, которые будут помогать.
Но тут же Андриевский сказал: «Подождите, хорошо. У меня будет 7 человек в составе, и вы мне ставите задачу выйти в плей-офф, а остальные 14, кем я должен комплектовать? Буйницкого вы отдали, Хенкеля вы, вероятно, отдадите в «Ак Барс», Лисовца – в «Салават», и кого оставите? Осипков и братья Малявко? Окей. Но 7 человек не попадают в плей-офф».
Хотя в нынешнем КХЛ полегче. Да, и если в Беларуси ты вышел в плей-офф, а потом ты проиграл 0:4, то тебя там сожрут.
Андриевский теперь уже не главный тренер. Появилось порядка 10 кандидатур. Я так понимаю, что один из них Назаров. Но я думаю, что Назаров – это уже смешно», – сказал Шевченко в эфире
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Алексей Шевченко: «Только я похвалил белорусов, так они тут же доказали, что нет, постой, мы не хотим быть серьезными – и не договорились с Андриевским»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал заявление генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова о том, что Александр Андриевский еще...
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