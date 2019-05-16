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Алексей Бага: «Чемпионат очень тяжелый, все команды играющие, тренерские. Довольны, что выиграли»

17.05.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог матча против «Немана» (1:0).

«Не сочтите за браваду, за какие-то дежурные и банальные слова, но против команд Игоря Николаевича Ковалевича во все времена было трудно играть, в каком бы городе он ни трудился. И сегодняшний вечер не является исключением. Вы сами видели, чего это нам стоило.

Конечно, мы очень рады завоеванным тяжелейшим трем очкам. Впрочем, как и всем другим. Чемпионат очень тяжелый, все команды играющие, тренерские. Довольны, что выиграли, и желаем сопернику удачи в дальнейшем. Потому что видно: команда занимается тем, чем должна заниматься», – сказал Бага.

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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог матча против «Немана» (1:0).
 
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