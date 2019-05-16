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Егор Филипенко: «Я, если честно, топор. При нормальной реализации, наверное, находился бы в лидерах бомбардирского списка»

17.05.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал победу над «Неманом» (1:0) в 8-м туре чемпионата Беларуси.

«В Гродно у нас всегда тяжелые матчи. Сегодня был очередной. Главное, что победили. Ведь в спорте самое красивое – результат.

Конечно, хотелось бы добиваться его при хорошей игре. На сей раз, скажем откровенно, не получилось продемонстрировать футбол желаемого уровня. Но даже при этом могли довести счет до более крупного.

Следует отдать должное неманцам, которые были заряжены на борьбу и выглядели довольно неплохо. У нас же есть давняя проблема: когда ведем, частенько позволяем сопернику перехватить инициативу. Конечно, нельзя допускать подобного. Команда с таким опытом должна в любом случае гнуть свою линию и заканчивать с интригой гораздо раньше.

Гол Яблонского? Должен стать лучшим в туре. Исполнительское мастерство на высочайшем уровне. Женя после подачи углового оказался на подборе в нужном месте, нанес сумасшедший удар.

А вот я, если честно, топор. В каждом поединке имею как минимум по моменту после стандартных положений. И при нормальной реализации, наверное, находился бы в лидерах бомбардирского списка чемпионата. Постоянно чего-то не хватает: то не попаду с выгодной позиции, то вратарь выручит. Успокаиваю себя тем, что, дай бог, забью в более важных матчах», – сказал Филипенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал победу над «Неманом» (1:0) в 8-м туре чемпионата Беларуси.
 
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