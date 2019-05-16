Игорь Ковалевич: «Недоволен Алыкуловым. Приезжал в Гродно «Беларусь 5», его снимало. Наверное, Роберта де Ниро снимали реже»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о матче против БАТЭ (0:1).

«Я могу соглашаться, могу — нет. Конечно, самое главное — результат. Поэтому хочется сказать, что мы не заслужили поражение. Опять же, есть игры, в которых можно сказать, что мы не заслужили победы. Как есть. Я доволен командой, тем, как она отнеслась к игре. Особенно во втором тайме, когда мы заставили лидера чемпионата обороняться. Нам не хватало впереди Ндженга, он получил травму вчера. Мы оказывали давление, но давление было несколько хаотичное.

Недоволен Алыкуловым, которому столько было дифирамбов. Приезжал в Гродно «Беларусь 5», его снимало. Наверное, Роберта де Ниро снимали реже. Две игры он выходит очень плохо, с «Днепром» и сейчас. Но он молодой парень, мы рискуем. Что меня особенно порадовало — впервые за долгое время все зрители остались на трибунах до 94 минуты.

Это самый главный итог. Игра держала в напряжении все 95 минут. Упрекнуть своих ребят как минимум в желании я не могу. Может где-то в мастерстве уступили. Поздравляю соперника с победой», – сказал Ковалевич.