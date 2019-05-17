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Мартинович о судействе: «Приходят СМС от уважаемых людей, болельщиков и все задают вопрос: «А кто этот... участник матча?»
17.05.2019 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович раскритиковал работу судей в матче с «Городеей» (0:1).
«Комментарий? Комментарий такой... По тому, как сложился матч, у соперника была возможность забить гол только со стандартного положения. Они этим воспользовались... Какими методами? Мяч отбирается — штрафной. Моему игроку после этого перед штрафной оставляют шипы — нет свистка. Случайность? Ну, наверное, случайность. Посадил защитника на желтую карточку ни за что, второй раз, ну, наверное, был фол — спорить не буду — удаление, спасибо. Да я не знаю, может так надо?! Но много нюансов не совсем понятных.
Приходят СМС от уважаемых людей, болельщиков и все задают вопрос: «А кто этот... участник матча?» А так, хорошая игра, боевая, никто не хотел уступать. Соперник бился, мы бились — вопросов нету. Осадок на душе остался», – сказал Мартинович.
Матч обслуживала бригада Сергея Стецурина.
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Мартинович о судействе: «Приходят СМС от уважаемых людей, болельщиков и все задают вопрос: «А кто этот... участник матча?»
Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович раскритиковал работу судей в матче с «Городеей» (0:1).
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