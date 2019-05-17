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НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 2-й матч. «Милуоки» примет «Торонто»
18.05.2019 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоится 2-й матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки» и «Торонто» (1-0).
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Второй матч
«Милуоки» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня состоится 2-й матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки» и «Торонто» (1-0).
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