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НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 2-й матч. «Милуоки» примет «Торонто»

18.05.2019 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоится 2-й матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки» и «Торонто» (1-0).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Второй матч

Милуоки – Торонто 114:94 (4 четверть)
Дата проведения
18 мая, 03.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

«Милуоки» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня состоится 2-й матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки» и «Торонто» (1-0).
 
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