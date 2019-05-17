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Рим (ATP). Джокович обыграл дель Потро, Надаль, Шварцман вышли в 1/2 финала, Федерер снялся 

18.05.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу в Риме в третий раз в сезоне официальный матч сыграют Роджер Федерер и Стефанос Циципас (1-1).

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

12 – 19 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция)  Роджер Федерер (Швейцария)
0:0
Дата проведения
17 мая, 17.00
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
4:6|7:6|6:4
Дата проведения
17 мая, 23.05
Онлайн матча

Рафаэль Надаль (Испания)  Фернандо Вердаско (Испания)
6:4|6:0
Дата проведения
17 мая, 15.43
Онлайн матча

Диего Шварцман (Аргентина)  Кеи Нисикори (Япония)
6:4|6:2
Дата проведения
17 мая, 14.42
Онлайн матча

 
Теги: Новости
 
 
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В пятницу в Риме в третий раз в сезоне официальный матч сыграют Роджер Федерер и Стефанос Циципас (1-1).
 
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