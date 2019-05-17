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Рим (ATP). Джокович обыграл дель Потро, Надаль, Шварцман вышли в 1/2 финала, Федерер снялся
18.05.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу в Риме в третий раз в сезоне официальный матч сыграют Роджер Федерер и Стефанос Циципас (1-1).
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
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В пятницу в Риме в третий раз в сезоне официальный матч сыграют Роджер Федерер и Стефанос Циципас (1-1).
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