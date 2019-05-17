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ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
18.05.2019 07:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Витории прошел «Финал четырех» Евролиги.
В первом полуфинальном матче турецкий «Анадолу Эфес» обыграл соотечественников из «Фенербахче» со счетом 92:73. Московский ЦСКА в упорной борьбе взял верх над испанским «Реалом» – 95:90.
Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.
Евролига
Финал четырех
Витория, Испания
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в Витории прошел «Финал четырех» Евролиги.
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