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ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

18.05.2019 07:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Витории прошел «Финал четырех» Евролиги. 

В первом полуфинальном матче турецкий «Анадолу Эфес» обыграл соотечественников из «Фенербахче» со счетом 92:73. Московский ЦСКА в упорной борьбе взял верх над испанским «Реалом» – 95:90.

Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.

Евролига

Финал четырех

Витория, Испания

1/2 финала

Фенербахче Турция  –  Анадолу Эфес Турция 73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24)
Дата проведения
17 мая, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Фенербахче
Грин (13), Мелли (9), Гудурич (8 + 6 передач), Диксон (4), Дювериоглу (0)  старт; Веселы (14), Калинич (12), Слукас (8), Махмутоглу (5), Гюлер (0), Биберович (0).
Анадолу Эфес
Ларкин (30 + 7 подборов + 7 передач), Мицич (25), Данстон (9 + 10 подборов), Морман (7), Симон (0)  старт; Андерсон (10), Мотум (9), Бобуа (2), Балбай (0), Пляйсс (0).

ЦСКА Россия  –  Реал Испания 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17)
Дата проведения
17 мая, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
ЦСКА
Де Коло (23), Клайберн (18), Хантер (8), Хэкетт (3), Курбанов (0)  старт; Родригес (23), Хиггинс (11), Хайнс (6), Питерс (3), Боломбой (0).
Реал
Рэндолф (12), Кампаццо (10 + 6 передач), Руди Фернандес (10), Тавареш (6 + 9 подборов), Тэйлор (3)  старт; Козюр (18), Серхио Юль (13), Томпкинс (9), Кэрролл (5), Дек (2), Айон (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в Витории прошел «Финал четырех» Евролиги.
 
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