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Богдан Садовский: «Да, тяжело, рвал связки на обеих ногах, но для меня это не повод заканчивать с футболом»

18.05.2019 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Богдан Садовский, который проходит курс восстановления после разрыва крестообразных связок, рассказал о том, что не смотря на уже вторую такую травму планирует вернуться в футболу.

«У нас есть хорошие реабилитологи. Не жалею, что сделал операцию в Беларуси. Конечно, в Европе условия лучше, но так и деньги хорошие платить за них надо.

Не так давно Богдан приступил к тренировкам в общей группе в дубле «Славии». Всех давно знаю. Попросил позаниматься с командой, никто не был против. Ничего сверхъестественного не пришлось делать, чтобы начать тренироваться.

Столько отдал футболу – занимаюсь с шести лет. Поэтому вообще не возникало мыслей о завершении карьеры. Да и зачем думать о плохом? Настраивался только на хорошее. Не я первый – не я последний. Да, тяжело, рвал связки на обеих ногах, но для меня это не повод заканчивать с футболом. Нужно работать дальше и доказывать себе, что еще что-то можешь», – сказал Садовский в интервью Tribuna.com.

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Теги: Брест
 
 
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Полузащитник Богдан Садовский, который проходит курс восстановления после разрыва крестообразных связок, рассказал о том, что не смотря на уже вторую такую травму...
 
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