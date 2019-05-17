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Первая лига. 6-й тур. «Рух» играет со «Сморгонью», «Белшина» примет «Химик», «Нафтан» против «Гранита» и другие матчи

18.05.2019 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая лига 

6-й тур

Спутник – Слоним 2017
Дата проведения
18 мая, 16.00, «стадион ДЮСШ-8»
Онлайн матча

 

Рух Брест – Сморгонь
Дата проведения
18 мая, 17.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Лида – Локомотив Гомель
Дата проведения
18 мая, 17.00, «Старт»
Онлайн матча

 

Волна – Смолевичи
Дата проведения
18 мая, 17.00, «Волна»
Онлайн матча

 

Нафтан – Гранит
Дата проведения
18 мая, 17.00, «Атлант»
Онлайн матча

 

Белшина – Химик Светлогорск
Дата проведения
18 мая, 17.00, «Спартак»
Онлайн матча

 

Орша – Барановичи
Дата проведения
18 мая, 18.00, «ЦСК»
Онлайн матча

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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