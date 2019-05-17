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Первая лига. 6-й тур. «Рух» играет со «Сморгонью», «Белшина» примет «Химик», «Нафтан» против «Гранита» и другие матчи
18.05.2019 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первая лига
6-й тур
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Первая лига. 6-й тур. «Рух» играет со «Сморгонью», «Белшина» примет «Химик», «Нафтан» против «Гранита» и другие матчи
Первая лига 6-й тур Таблица первой лиги Статистика первой лиги.
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