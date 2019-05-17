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Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна

18.05.2019 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону».

По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза. Игроки «Барселоны» дали понять руководству, что не будут рады трансферу Гризманна, даже если его решат подписать.

В первую очередь это связано с тем, что прошлым летом он отказался от перехода и устроил из этого шоу, хотя его переходу были рады многие. Из-за этого в команде его не любят. Его поведение и документальный фильм «Решение» восприняли как неуважение к «Барсе».

Кроме того, Лионель Месси убедил команду, что не созванивался с Гризманном, о чем сообщалось ранее. Лидеры «Барсы» также считают, что Гризманн не нужен команде не только как человек, но и как игрок – что в нынешней команде он будет ни к месту.

«Помимо всего прочего, он еще и флюгер», – приводятся слова одного из футболистов. Как поведет себя руководство, пока неизвестно.

 
 
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону».
 
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