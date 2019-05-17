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Николай Ходасевич: «Время больших и дерзких заявлений от брестского «Динамо» о чемпионстве прошло»

18.05.2019 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о старте брестского «Динамо» в чемпионате страны.

«На первом месте в таблице нынче клуб с берегов Буга, который третий год кряду мечтает о медалях национального первенства. Однако заметьте, какие непривычно осторожные интонации сегодня преобладают в высказываниях брестских игроков и тренеров. Это не случайно. 

Время больших и дерзких заявлений прошло. Во‑первых, игра мускулами перед боем завершалась успешно лишь в кубковых турнирах, а в гладком первенстве приводила лишь к саркастическим улыбкам публики. Во‑вторых, на мой взгляд, после двух неудачных подряд сезонов в Бресте и вправду на ментальном уровне стали с опаской относиться к чемпионату. Он не так прост, как кажется, даже если в твоей команде собраны сильные по местным меркам исполнители. Класс команды должен подкрепляться чем‑то еще.

К примеру, сплоченностью коллектива, эффективностью тренировочного процесса, стабильностью, удачей, в конце концов. Две ничьи с новичками элиты из Минска и Мозыря рискуют для подопечных Марцела Лички обернуться в итоге потерей важнейших баллов, а могут стать прекрасным ориентиром на пути к высоким целям», – написал Ходасевич.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Известный белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о старте брестского «Динамо» в чемпионате страны.
 
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