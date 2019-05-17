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Полуфинал WBSS. Баранчик против Тейлора
18.05.2019 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боксер Иван Баранчик (19-0, 12 KO) в полуфинале всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встретится с шотландцем Джошом Тейлором (14-0, 12 KO). Бой пройдет на арене SSE Гидро в Глазго.
Баранчик (Беларусь) – Тейлор (Шотландия)
18 мая, 23:00. Шотландия, Глазго.
Рейтинги букмекеров:
Parimatch: Баранчик (4,20) – Тейлор (1,23), Марафон: Баранчик (4,20) – Тейлор (1,198), Favbet: Баранчик (4,25) – Тейлор (1,2), Maxline: Баранчик (4,34) – Тейлор (1,2)
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Белорусский боксер Иван Баранчик (19-0, 12 KO) в полуфинале всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встретится с шотландцем Джошом Тейлором (14-0, 12 KO).
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