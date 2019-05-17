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Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Сборная Беларуси выиграла серебро в командном зачете
18.05.2019 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла серебро в командном зачете на чемпионате Европы в Баку.
Художественная гимнастика
Чемпионат Европы
Баку, Азербайджан
Командный зачет
1. Россия – 216,225
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Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла серебро в командном зачете на чемпионате Европы в Баку.
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