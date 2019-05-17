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Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Сборная Беларуси выиграла серебро в командном зачете

18.05.2019 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла серебро в командном зачете на чемпионате Европы в Баку.

Художественная гимнастика

Чемпионат Европы

Баку, Азербайджан

Командный зачет

1. Россия – 216,225
2. Беларусь – 206,000
3. Болгария – 202,075

 
 
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Сборная Беларуси по художественной гимнастике выиграла серебро в командном зачете на чемпионате Европы в Баку.
 
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