Павел Плют: «Без Жуковского всегда тяжело. Перешли из ручного управления в беспроводное. У него хорошие батарейки, энерджайзер»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Ислочи» Павел Плют подвел итоги матча с «Витебском» (3:0) в 8-м туре чемпионата Беларуси.

– Считаю, что провели довольно качественный матч. Думаю, нашим болельщикам эта игра понравилась. В атаке три – не пропустили ни одного. Это самый главный итог. Причем забивали как в быстрых, так и позиционных атаках. Что может быть лучше? Настроение хорошее – двигаемся дальше.

– Насколько тяжело было без Виталия Леонидовича?

– Без Виталия Леонидовича всегда тяжело. Все-таки его эмоции и накал дают дополнительные цели футболистам. Но, скажем так, сейчас 21-й век. Возможно, перешли из ручного управления в беспроводное. У него хорошие батарейки, энерджайзер. Так что беспроводное управление тоже имеет место быть, – сказал Плют.

Напомним, что главного тренера Виталия Жуковского дисквалифицировали на один месяц.

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